Atlantia volatile dopo lancio Opa su Abertis, titolo sale dell'1,7%

Titta Ferraro 15 maggio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Avvio movimentato per Atlantia nel giorno dell'ufficializzazione del lancio dell'Opa su Abertis a 16,5 euro per azione. Il titolo ha aperto in calo di oltre l'1% per poi virare subito al rialzo e ora segna un +1,73% a 24,63 euro.