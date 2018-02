Atlantia: via libera Assemblea ad estensione termine per Opa Albertis

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Oggi l’Assemblea dei Soci di Atlantia, riunita in sede straordinaria, ha deliberato di estendere il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta sulle azioni Abertis Infraestructuras dal 30 aprile al 30 novembre 2018.Inoltre, l’Assemblea ha deciso di rimodulare il periodo di intrasferibilità delle azioni speciali, da emettersi in virtù dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta, a 90 giorni dall’emissione delle stesse (anziché a data fissa).