Atlantia: utile in calo di 354 milioni rispetto al 2017, titolo guadagna terreno a Piazza Affari

Alessandra Caparello 18 aprile 2019 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Sale al momento della scrittura all'1,14% il titolo Atlantia dopo aver reso noti i conti 2018. Il patrimonio netto di Atlantia al 31 dicembre scorso ammonta a 11.203 milioni di euro. Così la holding della famiglia Benetton guidata da Giovanni Castellucci oggi ha approvato il bilancio di esercizio 2018, registrando ricavi consolidati pari a 6.916 milioni di euro, in aumento di 950 milioni di euro (+16%) rispetto al 2017 (5.966 milioni di euro). Escludendo il contributo del gruppo Abertis, consolidato per gli ultimi due mesi del 2018, i ricavi operativi si incrementano di 123 milioni di euro (+2%). Il margine operativo lordo (EBITDA) di Atlantia è pari a 3.768 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2017 (3.679 milioni di euro).L’utile dell’esercizio di competenza del Gruppo è pari a 818 milioni di euro e presenta una riduzione di 354 milioni di euro rispetto al 2017 (1.172 milioni di euro). L’Assemblea di oggi ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo complessivo per l’esercizio 2018 di euro 0,90 per azione (1,22 per azione nel 2017), con valuta 22 maggio 2019, con stacco della cedola n. 33 in data 20 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento (record date) 21 maggio 2019.