Atlantia: traffico autostradale a +2% in Italia nel primo trimestre

18 aprile 2019

Atlantia ha reso noto l’andamento del traffico registrato dalle principali società del gruppo nel primo trimestre 2019. In particolare, il traffico sulle autostrade del gruppo mostra in Italia +2%,in Spagna +5,1%, in Francia +1,6%, in Cile +3,0% e in Brasile +2,3%.Nel medesimo periodo, gli aeroporti in concessione al gruppo continuano a registrare una significativa crescita dei passeggeri: Aeroporti di Roma segna una crescita del 3,5% e Aéroports de la Côte d’Azur del 4%."Sulle performance del trimestre - spiega Atlantia - ha inciso la diversa posizione nel calendario della Pasqua con un effetto negativo mentre hanno impattato positivamente le peggiori condizioni metereologiche in Europa nel primi mesi del 2018 e alcuni incentivi per i mezzi pesanti in Spagna applicati nel 2019".