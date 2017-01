Atlantia: titolo tonico dopo ok governo ad aumento tariffe autostradali

Luca Fiore 2 gennaio 2017 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

+2,07% sul listino di Piazza Affari per il titolo Atlantia che sale a 22,72 euro. Venerdì sera il Ministero dei Trasporti ha concesso il via libera agli aumenti tariffari per 23 concessioni autostradali. L'adeguamento tariffario di competenza di Autostrade per l'Italia è pari allo 0,64%.