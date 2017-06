Atlantia: titolo in evidenza a Piazza Affari, depositata offerta per Abertis in Spagna

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Atlantia si mette in evidenza questa mattina a Piazza Affari, classificandosi tra i migliori titoli del paniere Ftse Mib, grazie a un progresso dell'1,3%. Ieri il gruppo delle autostrade ha depositato l'offerta per acquistare Abertis all'autorità spagnola di Borsa Cnmv, rispettando i tempi indicati. Nel documento, Atlantia precisa che intende mantenere l’attuale sede sociale e centro decisionale di Abertis, con la propriastruttura di gestione e di governo societario, oltre che la sua quotazione in Borsa con un flottante di almeno 5%.