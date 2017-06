Atlantia sprint a Piazza Affari: per presidente Abertis “Governo spagnolo non interferirà su Opa”

Alessio Trappolini 1 giugno 2017 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Forte rialzo per Atlantia questa mattina, quando non è trascorsa neanche un’ora dall’avvio delle negoziazioni di Piazza Affari. Il titolo mostra un guadagno del 2,2% con un prezzo che si aggira intono ai 25,3 euro, galvanizzato dalle parole di Abertis, Salvador Alemany, secondo il quale “è improbabile che il governo spagnolo decida di opporsi all'Opa di Atlantia”. Per Alemany è molto probabile che il mercato accetti l'offerta.