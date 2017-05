Atlantia smentisce indiscrezioni stampa su imminente offerta su Abertis

Daniela La Cava 5 maggio 2017 - 08:13

Botta e risposta tra la stampa e Atlantia. Quest'ultima ha precisato che le recenti notizie di stampa e, in particolare, quelle apparse ieri sul quotidiano spagnolo Expansion, circa un'imminente offerta per Abertis e sul prezzo sono "destituite di ogni fondamento". Atlantia ha inoltre aggiunto che le notizie "similari apparse in precedenza, e ogni nuova notizia su termini economici o tempistica dovrà essere considerata senza fondamento se non comunicata dalla società". Il gruppo ha infine confermato che discussioni sono in corso e che, in caso di accordo, informerà senza indugio il mercato.