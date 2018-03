Atlantia si scalda in Borsa, titolo vola del 5%. Confermati contatti con Acs su Opa Abertis

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Atlantia protagonista a Piazza Affari, con il titolo del gruppo guidato da Giovanni Castellucci che guadagna quasi il 5% a 27 euro ad azione. A far spiccare il volo ad Atlantia la conferma dei contatti in corso con la spagnola Acs sull'Opa Abertis (contesa da entrambi i gruppi). Secondo quanto si apprende dai due comunicati diffusi da Cnmv, la Consob iberica, Atlantia e Acs hanno confermato "l'esistenza di colloqui preliminari" sull'Opa Abertis ma hanno precisato che "fino a questo momento non è stato raggiunto alcun accordo". Un annuncio ufficiale da parte dei due gruppi che è arrivato dopo le indiscrezioni riportate da Expansion, secondo il quale Atlantia e Acs starebbero cercando un accordo per evitare una guerra di Opa che potrebbe risultare onerosa per entrambe. Intanto sulla Borsa di Madrid il titolo Acs s'infiamma, con un rialzo di quasi il 7%, mentre Abertis perde quota e segna un calo di circa il 4 per cento.