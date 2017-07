Atlantia si aggiudica progetto in Cile

Daniela La Cava 31 luglio 2017 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha annunciato di essersi aggiudicata, tramite la controllata cilena Grupo Costanera, la gara per la concessione del progetto Américo Vespucio Oriente Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II). Il progetto AVO II, spiega la società, consiste nella costruzione ed esercizio di una tratta autostradale urbana nella città di Santiago in tunnel per una lunghezza di 5,2 km con pedaggiamento free flow. Oltre alla costruzione della tratta in tunnel, il progetto include anche opere di miglioramento urbano e di viabilità in superficie. Il costo previsto per la realizzazione dell’opera è dell’ordine di 500 milioni di euro, inferiore a due volte il risultato operativo lordo annuo generato da Grupo Costanera.Atlantia detiene il 50,01% del capitale sociale della holding Grupo Costanera. Il restante 49,99% è detenuto da CPPIB, un'organizzazione professionale di gestione degli investimenti che investe i fondi del Canada Pension Plan per conto dei suoi 20 milioni di contribuenti e beneficiari.