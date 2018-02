Atlantia si aggiudica gara per concessione progetto Conexion

Daniela La Cava 2 febbraio 2018 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Atlantia, tramite la controllata cilena Grupo Costanera, si è aggiudicata la gara per la concessione del progetto Conexión Vial Ruta 78 Hasta Ruta 68 (Ruta 78-68). Il progetto, si legge in un comunicato del gruppo guidato da Giovanni Castellucci, consiste nella costruzione ed esercizio di una nuova tratta autostradale urbana di 9,2 km con pedaggiamento free flow nella città di Santiago tra Ruta 78 e Ruta 68, le due principali arterie di collegamento di Santiago con le aree portuali di Valparaiso e San Antonio, e connessa alla tratta già in concessione a Costanera Norte, detenuta al 100% da Grupo Costanera. Il costo previsto per la realizzazione dell’opera è di circa 200 milioni di euro.Atlantia detiene il 50,01% del capitale sociale della holding Grupo Costanera, mentre il restante 49,99% è detenuto da Cppib.