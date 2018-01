Atlantia, semaforo verde all'opa su Abertis

alessandro chiatto 26 gennaio 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Arriva il via liera del governo spagnolo all'offerta pubblica di acquisto, lanciata a maggio, di Atlantia su Abertis, operatore autostradale iberico. "Il Consiglio dei ministri ha deciso di autorizzare il trasferimento delle quote di Abertis ad Atlantia" in caso di successo dell'Opa italiana, ha spiegato il portavoce del governo Inigo Mendez de Vigo, "il che significa che la società Atlantia può entrare in gara". Se Atlantia dovesse riuscire a prevalere sull'offerta concorrente della spagnola Acs, si verrebbe a creare il maggior operatore autostradale al mondo.