Atlantia segna teorico -23%, in fumo 4,5 mld di capitalizzazione con rischio revoca concessione

16 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Atlantia non fa ancora prezzo in Borsa dopo che il governo ha avviato ieri il processo di revoca della concessione autostradale in Italia a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova che ha causato la morte di almeno 39 persone.Il titolo Atlantia segna un calo teorico di oltre il 23% a 18 euro, pari a una perdita di 4,5 miliardi di euro di valore di mercato rispetto ai 23,54 euro della chiusura di martedì.Atlantia ha specificato questa mattina che nell’ipotesi di revoca o decadenza della concessione - secondo le norme e procedure nella stessa disciplinate - spetta comunque alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili.