Atlantia scatta sui massimi storici, si allontana rischio contro-Opa su Abertis

Titta Ferraro 16 agosto 2017 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata sprint per Atlantia che segna un progresso del 3,59% a quota 27,09 euro, sui nuovi massimi storici. A dare slancio al titolo del colosso autostradale sono le indiscrezioni della stampa iberica che vedono in salita la strada per una controfferta su Abertis da parte di Acs. Da inizio anno il titolo Atlantia ha guadagnato oltre il 21%.La società iberica di costruzioni guidata dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, stando a quanto riferito da El Confidencial, fatica a trovare sostegno dai grandi fondi infrastrutturali interpellati nelle scorse settimane per partecipare all'operazione. Sostegno che risulta essenziale per finalizzare la controfferta su Abertis.