Atlantia: scatta sospensione per eccesso rialzo, titolo guadagna oltre il 7%

Titta Ferraro 17 agosto 2018 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Forte recupero per il titolo Atlantia che al momento risulta sospeso per eccesso di rialzo. Al momento dello stop saliva del 7,56% a 19,68 euro.Il governo ha avviato le pratiche per il ritiro della concessione, ma oggi il ministro Salvini ha abbassato i toni ("Non è il momento di parlare di ritiro concessioni, faremo il punto settimana prossima, prima vediamo cosa succede") facendo intendere che la posizione del governo sta mutando aprendo a un dialogo con Autostrade per vedere quanto la società sia disposta a investire per l'emergenza Ponte di Genova e in generale per la messa in sicurezza della rete autostradale.