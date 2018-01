Atlantia scatta in Borsa, pronto rilancio su Abertis dopo che CNMV approverà offerta Hochtief

Titta Ferraro 19 gennaio 2018 - 10:50

Atlantia in prima fila sul Ftse Mib con un balzo dell'1,7% a 27,1 euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Boersen-Zeitung sarebbe pronta ad alzare l'offerta su Abertis una volta che l'ente regolatore del mercato spagnolo CNMV approverà l'offerta di Hochtief.Entro il 6 febbraio l’Antitrust europea si pronuncerà sull’Opas di Hochtief (controllata dalla spagnola ACS) su Abertis. Proposta che valuta Abertis 18,76 euro per azione, in risposta a quella da 16,5 euro avanzata da Atlantia. Non è da escludere che l’Unione Europea ritenga opportuno indagare ulteriormente sulla possibile fusione tra Hochtief e Abertis in modo da capire se tale deal andrebbe ad alterare la concorrenza di mercato.