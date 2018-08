Atlantia sale sul Ftse Mib di oltre il 3% dopo cali vigilia, fari puntati su cda

Daniela La Cava 21 agosto 2018 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Atlantia si contende con Saipem la vetta del Ftse Mib. Il titolo del gruppo guidato da Giovanni Castellucci rimbalza questa mattina dopo i ribassi della prima seduta della settimana e in questo momento mette a segno un rialzo di oltre il 3% a un soffio dai 19 euro. Ieri la società ha annunciato che i consigli di amministrazione di Autostrade per l’Italia e Atlantia, in merito al tragico crollo di una sezione del Viadotto Polcevera sull'autostrada A10 si riuniranno rispettivamente oggi e domani (entrambi alle ore 11).