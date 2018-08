Atlantia positiva in Borsa, ma perde smalto e scivola sotto quota 19 euro. Attesa per il cda

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Atlantia rimane sotto i riflettori a Piazza Affari. Dopo un avvio in deciso rialzo, il titolo del gruppo guidato da Giovanni Castellucci continua a percorrere la strada rialzista, ma riduce i guadagni (titolo a +0,16% a 18,93 euro, dopo essersi spinto a 19,34 euro).L'attenzione è rivolta al cda di Atlantia che si riunisce all'indomani del meeting del board della controllata Autostrade per l'Italia, che ha confermato il mezzo miliardo di aiuti a Genova e la costruzione di ponte in acciaio in otto mesi.Intanto tengono banco le indiscrezioni riportate dalle agenzie internazionali Bloomberg e Reuters, secondo cui Cassa depositi e prestiti potrebbe decidere di entrare in Autostrade. I rumor per ora sono stati smentiti da una fonte anonima del Mef, che a Reuters ha detto che al ministero del Tesoro, che controlla il Cdp per oltre l'80%, non risulta che l'ipotesi di un ingresso della Cassa in Autostrade per l'Italia "sia mai stata valutata".