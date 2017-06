Atlantia: ipotesi vendita di Cellnex dopo Opas su Abertis

Valeria Panigada 21 giugno 2017 - 12:36

Nelcaso in cui l'acquisizione di Abertis andasse a buon fine, Atlantia potrebbe nel medio periodo vendere Cellnex, la società delle torri del gruppo spagnolo. Lo riporta Il Sole 24 Ore, citando fonti finanziarie. Nessuna decisione formale è stata ancora presa, visto che tutto dipenderà dall'esito dell'Opas lanciata su Abertis, ma Atlantia avrebbe già affrontato il tema e all'orizzonte si sarebbero già palesati alcuni potenziali interessati, come l'americana American Towers e il colosso spagnolo Telefonica. Sempre secondo il quotidiano, la vendita della partecipazione del 34% detenuta da Abertis in Cellnex potrebbe generare per Atlantia un introito di oltre 1,5 miliardi.