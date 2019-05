Atlantia infrange muro dei 24 euro, massimi da crollo Ponte Morandi con +33% ytd

Titta Ferraro 30 aprile 2019 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Si conferma anche oggi il momento molto positivo per Atlantia. Il titolo del colosso autostradale segna un progresso giornaliero di oltre +1% spingendosi oltre la soglia dei 24 euro, sui massimi dallo scorso 14 agosto, il giorno del crollo del Ponte Morandi che portò Atlantia a perdere il 22% in Borsa in un solo giorno.Da inizio anno il titolo Atlantia segna un progresso di oltre il 33%, spiccando tra i 10 migliori titoli del Ftse Mib in questi primi 4 mesi dell'anno.