Atlantia entra nel capitale di Eurotunnel (Getlink), con quota del 15,49%

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Atlantia entra nel capitale di Eurotunnel. In particolare, il gruppo guidato da Giovanni Castellucci ha fatto sapere di avere raggiunto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Aero 1 Global & International - veicolo di investimento controllato al 100% da fondi gestiti da Goldman Sachs Infrastructure Partners – che detiene 85.170.758 azioni di Groupe Eurotunnel (Getlink), pari al 15,49% del capitale e rappresentanti il 26,66% dei diritti di voto. Il costo dell’acquisizione per Atlantia è di 1,056 miliardi di euro, pari a 12,40 euro per azione Getlink.Getlink gestisce il collegamento sottomarino sotto la Manica che si compone di tre tunnel e due terminal in concessione fino al 2086. Ogni anno Getlink movimenta oltre 20 milioni di passeggeri, 1,6 milioni di mezzi pesanti, 2,6 milioni di automobili. Nel 2017 i ricavi di Getlink sono stati pari a 1,033 miliardi, con un Ebitda di 526 milioni. Getlink è quotata sulle piazze di Euronext Paris e Euronext London con una capitalizzazione di Borsa ad oggi di circa 5,7 miliardi di euro.