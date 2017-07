Atlantia: emesso bond da 1 mld per supportare l’offerta su Abertis, domanda 4 volte superiore all’offerta

Alessio Trappolini 7 luglio 2017 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Atlantia scende in campo con forza e ribadisce l’impegno per l’acquisizione della spagnola Abertis con un’emissione obbligazionaria da 1 miliardo che “servirà a finanziare l’attività ordinaria del gruppo, incluso il lancio dell’offerta su Abertis”, scrive la società in un comunicato.Nel dettaglio, l’emissione completata oggi riguarda un bond da 1 miliardo di euro, scadenza decennale, cedola fissa al 1,875%. e con uno yield del 1.99% (o102 basis points sopra il tasso mid-swap). Le richieste sarebbero stato pari a 4 miliardi, quattro volte superiori all’offerta.Ricordiamo le prossime scadenze obbligazionarie per Atlantia: 500 milioni di euro in scadenza a settembre 2017 e 1 miliardo a novembre 2018. Inoltre Il finanziamento di 14,7 miliardi erogato dalle banche per il bid su Abertis include 2 miliardi di `bridge to disposal` che dovranno essere rifinanziati con bond in caso di positiva conclusione dell’offerta.