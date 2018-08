Atlantia dopo parole Castellucci: titolo non apre, tonfo teorico superiore a -9%

Laura Naka Antonelli 20 agosto 2018 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

A seguito delle dichiarazioni proferite dall'AD Giovanni Castellucci sabato scorso, giorno di lutto nazionale per le vittime della tragedia di Genova e giorno in cui si sono tenuti i Funerali di Stato, il titolo Atlantia non riesce a fare prezzo, segnando un tonfo teorico del 9,5% a 19,34 euro.Castellucci ha annunciato che, a partire dalla giornata di oggi, metterà a disposizione mezzo miliardo di euro.La somma di 500 milioni di euro sarà messa a disposizione delle famiglie delle vittime e di chi ha dovuto lasciare la propria abitazione.L'ammontare, ha detto l'AD, "non comprende ovviamente i risarcimenti alle vittime" che saranno definiti "successivamente".