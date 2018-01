Atlantia debole in Borsa, si guarda a prossimi sviluppi dossier Abertis

Titta Ferraro 18 gennaio 2018 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di seduta sottotono per Atlantia che cede lo 0,82% a quota 26,64 euro. Il mercato continua a guardare agli sviluppi sul fronte Abertis in arrivo nelle prossime settimane. In particolare il 6 febbraio l'Antitrust europea si andrà a pronunciare sull'opas di Hochtief (controllata dalla spagnola ACS) su Abertis. Proposta che valuta Abertis 18,76 euro per azione, in risposta a quella da 16,5 euro avanzata da Atlantia. Secondo gli esperti di Banca IMI non è da escludere che l'Unione Europea ritenga opportuno indagare ulteriormente sulla possibile fusione tra Hochtief e Abertis in modo da capire se potrebbe alterare la concorrenza di mercato.