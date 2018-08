Atlantia: crolla il ponte Morandi di Genova. Titolo cede il 10%

michele fanigliulo 14 agosto 2018 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Atlantia in forte ribasso a Piazza Affari dove perde circa il 10% dopo essere stato più volte sospeso per eccesso di ribasso, a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova.Una tragedia avvenuta in tarda mattinata. È crollato infatti la parte centrale del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova. Per ora si contano 11 vittime numero che potrebbe purtroppo salire visto l’entità dell’evento.Autostrade per l’Italia, società controllata all’88,06% da Atlantia, ha comunicato che erano in corso lavori di consolidamento e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione. I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova. Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi.Ricordiamo che Atlantia gestisce direttamente e indirettamente 3.020 km di rete pari al 50% della rete autostradale nazionale.