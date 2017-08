Atlantia: assemblea approva aumento capitale per Opa Abertis

Daniela La Cava 2 agosto 2017 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea di Atlantia, convocata in sede straordinaria e ordinaria, ha approvato l’aumento del capitale sociale a servizio dell’offerta pubblica sulle azioni per la spagnola Abertis. Lo rende noto il gruppo italiano guidato da Giovanni Castellucci in un comunicato. Nel dettaglio, l'operazione prevede un aumento di capitale per un importo complessivo massimo di 3,794 miliardi di euro (comprensivo di sovrapprezzo). Sul Ftse Mib il titolo Atlantia mostra un lieve rialzo dello 0,19% a 25,95 euro, in presenza del listino milanese che si muove sotto la parità a quota 21.593,32 punti (-0,09%).