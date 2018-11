Atlantia: arrivano le dimissioni di Lynda Tyler-Cagni da cda

Daniela La Cava 19 novembre 2018 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Lynda Tyler-Cagni, consigliere non esecutivo e indipendente di Atlantia, ha presentato lo scorso 16 novembre le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di consigliere di amministrazione nonché dalla carica di presidente del comitato risorse umane e remunerazione e componente del comitato per le operazioni con parti correlate. Lo annuncia Atlantia in una nota in cui precisa che la decisione è stata presa "per sopravvenute divergenze con la società relativamente a discussioni consiliari aventi a oggetto l’esecuzione di un piano di incentivazione del 2013, già maturato nei suoi presupposti di esercizio, che in base a pareri legali ricevuti la società non aveva la possibilità di sospendere".