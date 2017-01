Atlantia, allo studio offerta per rilevare maggioranza della messicana Rco (Il Messaggero)

Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Atlantia starebbe preparando una offerta per rilevare Red de Carreteras de Occidente (Rco), che gestisce oltre 700 chilometri di rete autostradale in Messico, tra cui il collegamento tra Mexico City e Guadalajara. Lo riporta Il Messaggero, secondo cui l'offerta dovrebbe essere presentata a metà febbraio a Goldman Sachs, proprietaria del 70% di Rco. Atlantia sarebbe a capo di un consorzio composto da fondi canadesi e un partner messicano. La maggioranza della società messicana sarebbe valutata circa 1,7-2 miliardi di dollari. L'operazione permetterebbe ad Atlantia di entrare in Messico dove oggi non è presente, ma ha anche dei rischi tra cui il muro di Donald Trump in Messico. L'indiscrezione non scalda il titolo Atlantia che questa mattina sul listino milanese segna un rialzo dello 0,8%, in linea con l'intonazione del Ftse Mib.