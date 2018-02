Atlantia: a.d. Castellucci, +5,1% per traffico Autostrade per l’Italia da inizio 2018

Daniela La Cava 21 febbraio 2018 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

In occasione del assemblea straordinaria dei soci Atlantia, l’amministratore delegato Giovanni Castellucci ha commentato il trend di traffico di Autostrade per l’Italia delle prime settimane del 2018. Da inizio anno fino al 18 febbraio, stando ai dati preliminari, i volumi di traffico sono cresciuti del 5,1 per cento. In particolare il traffico dei veicoli pesanti ha mostrato un incremento del 6,1% e il traffico leggero è aumentato del 4,9 per cento.