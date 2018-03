Atlantia: accordo vincolante con Acs e Hochtief su Abertis

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

C'è l'accordo sul futuro di Abertis. Dopo le recenti indiscrezioni stampa, Atlantia ha confermato che ieri è stato sottoscritto un accordo vincolante con Acs e Hochtief su Abertis, con un’operazione di investimento congiunto nel gruppo spagnolo delle infrastrutture finito l'anno scorso nel mirino delle due società.Atlantia spiega in una nota che l'Opa di Hochtief, che ha ricevuto il via libera dalla Consob spagnola lo scorso 12 marzo, verrà modificata con l’eliminazione della controprestazione in azioni (e della conseguente condizione relativa alla quota minima di adesione a questa forma di controprestazione), di modo che la controprestazione dell’Opa, che si manterrebbe inalterata in 18,36 euro per azione di Abertis (come aggiustata per effetto dei dividendi di pertinenza) verrebbe integralmente corrisposta per cassa.Inoltre, il capitale della società holding verrà ripartito con Atlantia 50% più una azione, Acs 30% e Hochtief 20% meno un’azione al fine di permettere il consolidamento contabile della Società Holding e di Abertis da parte di Atlantia. "Le parti sottoscriverebbero un patto parasociale al fine di regolare le proprie relazioni come azionisti della Società Holding, includendo materie a maggioranze qualificate come prassi in questo tipo di operazioni", sottolinea il gruppo italiano in un comunicato.Sempre in base ai termini dell'operazione Atlantia rileverà azioni Hochtief da Acs per una cifra pari a 2,5 miliardi di euro e ritirerà l'offerta su Abertis che aveva ottenuto il via libera da parte della Consob spagnola lo scorso 9 ottobre.