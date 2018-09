Atlantia, Di Maio: 'Benetton disumani, siamo a buon punto su revoca concessione Autostrade'

Laura Naka Antonelli 3 settembre 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

"Sono passati quindici giorni dal crollo del ponte Morandi e non ho sentito ancora una parola dai Benetton. E' una questione di umanità, a gente di questa disumanità non metterei in mano nemmeno questa sedia, figuriamoci le autostrade su cui viaggiano gli italiani". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano, che si è svolta a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Di Maio si è riferito alla tragedia di Genova, puntando il dito contro Autostrade per l'Italia, società controllata da Atlantia, che fa parte della galassia dei Benetton."La concessione gliela togliamo, siamo a buon punto per revocargli le concessioni e su questo aiuta anche il fatto che il presidente del Consiglio sia un avvocato".