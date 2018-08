Atlantia, Consob contatta governo M5S-Lega: 'pericoloso turbare i mercati'

Laura Naka Antonelli 17 agosto 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La Consob ha avvertito il governo M5S-Lega affermando che è "pericoloso turbare i mercati". E' quanto riporta La Stampa, parlando di "Autorità di vigilanza in pressing sul rispetto delle procedure e contro le accuse non provate"."L'intenzione di punire subito e con durezza Atlantia, annunciata dal governo sull'onda della tragedia genovese, si è di colpo raffreddata alla luce delle possibili controversie legali ma anche, e soprattutto, dopo un intervento riservato di Consob. L'organo che ha come compito di tutelare il risparmio si è messo in contatto con Palazzo Chigi. Ai collaboratori del premier ha fatto presente come perfino nel prendere provvedimenti ritenuti giusti ci siano precise regole da rispettare".Firstonline riporta la dichiarazione di Filippo Cavazzuti, economista e politico italiano, ex membro della Consob:"Disgustoso assistere alle dichiarazioni sulla concessione sulle autostrade prima che vi sia ogni evidenza delle responsabilità. Si aggiunga che si ha che fare con una società quotata, che raccoglie i risparmi di molti italiani".Ancora Cavazzuti, nell'articolo "Autostrade, Governo a rischio di insider e aggiotaggio":"Hanno valutato i nostri ministri l'effetto sui mercati delle loro improvvide dichiarazioni, che potrebbero essere considerate al pari di aggiotaggio e fonte di attività di insider trading? È opportuno che la Consob apra un fascicolo anche a carico di queste persone, che per ignobile speculazione politica ("Autostrade non ci ha dato soldi", afferma l'inopinato Di Maio) hanno contribuito a destabilizzare il mercato a danno dei risparmiatori".