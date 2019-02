Atlantia: Castellucci, nel radar gestione scalo Charles de Gaulle (Sole24Ore)

Daniela La Cava 6 febbraio 2019 - 09:14

Atlantia mette nel radar la gestione dello scalo Charles de Gaulle a Parigi. A parlare delle future strategie di Atlantia è l'amministratore delegato del gruppo infrastrutturale della famiglia Benetton nel corso di una intervista a "Il Sole 24 Ore". Sul fronte aeroporti il manager, che dal 2006 alla guida di Atlantia, dichiara: "Dopo aver vinto la gara per la privatizzazione del secondo polo aeroportuale francese, quello della Costa Azzurra, seguiamo da vicino i progetti del governo francese di privatizzazione dell'aeroporto Charles De Gaulle. Ma è un progetto molto complesso con tempi non preventivabili". "In India abbiamo un progetto con il gruppo del finanziere Ambani - spiega Castellucci -. In generale, puntiamo su tutti i mercati più promettenti per il nostro know how nelle gestioni infrastrutturali, dagli Usa all'Australia, dall'India alla Francia e alla Germania. Ma voglio essere chiaro su un punto: fin dalla privatizzazione, Atlantia ha investito gran parte delle sue risorse sull'Italia, modernizzando la rete autostradale, dotandola di nuove tecnologie all'avanguardia nel mondo come il telepass, oltre naturalmente agli investimenti sulla qualità e la sicurezza della rete autostradale. E su questa strada vogliamo investire ancora".Il numero uno di Atlantia aggiunge nel corso dell'intervista al quotidiano di Confindustria: "Crescere profittevolmente è per noi l'imperativo e abbiamo responsabilità sia con i soci di controllo che con l'intero mercato finanziario: la tragedia di Genova e le minacce di revoca della concessione hanno inciso profondamente sul valore del titolo e dell’obbligazionario. Ma questo non ci deve far abbandonare i piani di espansione e diversificazione del portafoglio".