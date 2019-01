Atlantia: Aspi congela incremento tariffario per i primi 6 mesi del 2019

simone borghi 2 gennaio 2019 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Autostrade per l’Italia (Aspi), controllata di Atlantia, ha deciso di mantenere l’attuale livello tariffario sulla propria rete, senza applicare all’utenza l’incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria.Tale iniziativa durerà sei mesi ed è volta a supportare la crescita e la competitività del Paese e conferma l’intenzione della società di collaborare con il governo dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi.Il congelamento degli aumenti di Autostrade per l’Italia (che gestisce il 90% della rete del gruppo Aspi) non include le altre concessionarie del gruppo. Restano in vigore gli aumenti previsti sulla tangenziale di Napoli (+1,82% per i mezzi pesanti) e sul raccordo autostradale Valle d’Aosta (+6,32%, esclusi residenti e pendolari).