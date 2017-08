Atlantia: Acs sonda fondi cinesi per possibile contro-Opa su Abertis (Expansion)

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Lasocietà spagnola di costruzioni Acs starebbe sondando la disponibilità di alcuni fondi cinesi per unirsi a una possibile offerta su Abertis, da contrapporre a quella di Atlantia. Lo riporta oggi il quotidiano spagnolo Expansion, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Finora la società iberica di costruzioni guidata dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non ha trovato sostegno dai grandi fondi infrastrutturali interpellati nelle scorse settimane per partecipare all'operazione. Sostegno che risulta essenziale per finalizzare la controfferta su Abertis da 17 euro per azione contro i 16,5 euro offerti da Atlantia. La proposta dell'azienda di Peres ammonterebbe a un valore superiore ai 17 miliardi di euro (oltre i circa 15 miliardi per ripianare il debito di Abertis). La contro Opa sarebbe caldeggiata inoltre dal premier spagnolo Mariano Rajoy.