Atlantia: +2,7% il traffico autostradale nel primo trimestre

Titta Ferraro 12 maggio 2017 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Il traffico autostradale del primo trimestre 2017 sulla rete italiana del Gruppo Atlantia risulta in aumento del 2,7% neutralizzando gli effetti calendariali (-0,2% il dato reported rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio +2,9% (dato preliminare di Autostrade per l’Italia escluso l'effetto legato all’anno bisestile)

Il traffico autostradale sulla rete estera è invece in crescita del 3,7% neutralizzando gli effetti calendariali (+2,3% il dato reported rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio +5,6% in Cile e +0,5% in Brasile (escluso l'effetto legato all’anno bisestile).

Il traffico passeggeri del primo trimestre 2017 di Aeroporti di Roma in aumento del 3,2% neutralizzando gli effetti calendariali (+1,4% il dato reported rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio +2,4% (escluso l'effetto legato all’anno bisestile).