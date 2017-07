Astm e Sias: approvato piano strategico di gruppo 2017-2021

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

I consigli di amministrazione di Astm e Sias hanno approvato il piano strategico di gruppo per il periodo 2017-2021. Gli obiettivi finanziari al 2021, secondo quanto si apprende da un comunicato congiunto, sono: per Astm ricavi aggregati per circa 3,8 miliardi di euro, Ebitda per 1,8 miliardi e una crescita media annua del dividendo pari al 7%, mentre per Sias ricavi aggregati per 2,6 miliardi, Ebitda di 1,7 miliardi e sempre una crescita media annua del dividendo pari al 7 per cento.Il piano, si legge nel comunicato, è stato implementato seguendo quattro pilastri strategici che puntano a massimizzare la creazione di valore per tutti gli stakeholders e i territori in cui il gruppo opera, in coerenza con le competenze industriali maturate in Italia e nel mondo. I quattro driver strategici chiave sono: crescita ed internazionalizzazione, efficienza e semplificazione, partnership strategiche, e infine remunerazione degli azionisti.