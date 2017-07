Astm: controllata Itinera entra nel mercato Usa delle infrastrutture

Daniela La Cava 6 luglio 2017 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Astm ha annunciato questa mattina che la propria controllata Itinera, attiva nel settore delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione, tramite la propria controllata statunitense Itinera Usa, di una partecipazione di controllo nel capitale di Halmar International. La quota acquisita - si legge nel comunicato - rappresenta il 50% del capitale sociale di Halmar, la quale risulta controllata in virtù degli accordi di “governance” sottoscritti tra i soci. Il valore dell’operazione è pari a 60 milioni di dollari (di cui 50 milioni a titolo di corrispettivo e 10 milioni quale apporto di equity).Halmar International figura tra le prime cinque imprese di costruzioni operanti nell’area metropolitana di New York nel settore della progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, metropolitane, ponti e viadotti).L’operazione consentirà di sviluppare le attività del gruppo e di Halmar negli Stati Uniti sia nell’EPC Contractor (Engineering, Procurement & Construction) sia nella realizzazione dei previsti programmi infrastrutturali in Private Public Partnership (PPP).