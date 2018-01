Astaldi, vinto contratto da 73 milioni per ospedale di Monopoli-Fasano

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Astaldi si è aggiudicata in raggruppamento di imprese il contratto da 73 milioni di euro (la sua quota al 70%) per la realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, in provincia di Bari. Il contratto di costruzione prevede l’esecuzione di tutte le opere civili e degli impianti di un nuovo presidio sanitario di eccellenza nella regione Puglia, che renderà disponibili 299 posti letto e 9 sale operatorie. I lavori dovrebbero durare circa 3 anni.Intanto è stato firmato con Ferrovie dello Stato il contratto per la Tav Napoli-Bari, i cui lavori ora potranno partire.