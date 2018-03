Astaldi, vinta gara per l'estensione della metropolitana di Varsavia

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 09:32

Astaldi è risultata prima classificata nell’ambito della gara indetta da Varsavia per l’aggiudicazione dei lavori per l’estensione della linea 2 della metropolitana della città polacca. Il valore delle opere da realizzare è pari a oltre 310 milioni di euro, di cui il 50% in quota Astaldi, leader di un raggruppamento di imprese che vede anche la società turca Gülermak. La commessa prevede la progettazione e la costruzione della tratta 3 Ovest della linea 2 della metropolitana di Varsavia. La durata dei lavori è prevista di quattro anni. Con questo nuovo progetto, diventano tre i lotti della metropolitana di Varsavia affidati ad Astaldi.