Astaldi: tribunale concede più tempo per concordato preventivo e piano industriale

18 dicembre 2018

Iltribunale di Roma ha concesso più tempo ad Astaldi per presentare la proposta di concordato preventivo e il piano industriale, accogliendo la sua richiesta. Nei giorni scorsi infatti la società aveva presentato l'istanza per una proroga di 60 giorni del termine, originariamente fissato allo scorso 16 dicembre. "Il Tribunale di Roma, con decreto pronunciato in data odierna, ha concesso alla società una proroga, di 60 giorni, del termine per la presentazione da parte della proposta concordataria, del piano e di tutta la documentazione prevista ex lege", si legge nella nota. Il nuovo termine è stato quindi fissato al prossimo 14 febbraio.