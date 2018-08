Astaldi: trattative vendita asset Terzo Ponte sul Bosforo sono in fase avanzata

Daniela La Cava 31 agosto 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Dopo quanto riportato da alcuni organi di stampa, Astaldi conferma che le trattative relative alla vendita degli asset legati alla concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia proseguono e sono in fase avanzata. "Ci sono stati incontri tra le parti nei mesi di luglio e agosto con la finalità di definire un’offerta vincolante in tempi ragionevoli, pur tenendo conto dei recenti accadimenti che stanno interessando la Turchia", precisa Astaldi aggiungendo che "in relazione agli effetti dell’inevitabile allungamento della tempistica relativa al prospettato aumento di capitale, ha già attivato interlocuzioni con le banche di riferimento. In tale contesto è previsto a breve un nuovo incontro con le stesse".La società non ha ricevuto alcuna richiesta di operare ai sensi dell’Art. 67 del RD n. 267/1942.