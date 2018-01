Astaldi, stretta partnership con Simest per sviluppo negli Stati Uniti

Valeria Panigada 19 gennaio 2018 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Astaldi punta agli Stati Uniti e stringe una partnership con Simest. Secondo i termini dell'accordo raggiunto, Simest ha acquisito una partecipazione del 34% circa nel capitale sociale di Astaldi Construction Corporation, controllata statunitense del gruppo Astaldi. L’investimento, pari a 7,5 milioni di dollari, è volto a sostenere la crescita di Astaldi sul mercato statunitense. Oggi Astaldi è impegnato nella realizzazione di progetti autostradali e, in particolare, del contratto recentemente acquisito in cordata con lo spagnolo OHL (40% Astaldi, 60% OHL) per l’ampliamento e l’ammodernamento di 22 chilometri della Interstate-405 di Los Angeles.