Astaldi: siglato closing con Fs per cessione 36,7% quota società M5

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha ceduto a Ferrovie dello Stato Italiane il 36,7% (capitale e finanziamento soci) di M5, società concessionaria della metropolitana Lilla (linea 5) di Milano, per un controvalore di 64,5 milioni di euro.

Il closing dell’operazione, si legge in un comunicato, è avvenuto al termine dell’iter procedurale e autorizzativo previsto, nonché dopo il via libera da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a conclusione della valutazione sui termini dell’intera operazione.

Astaldi resterà azionista con una quota del 2% di M5, assicurando il supporto allo sviluppo delle attività di propria competenza. Invariata la quota detenuta dagli altri soci: Ansaldo Sts 24,6%, Atm 20%, Alstom 9,4% e Hitachi Rail Italy 7,6%.