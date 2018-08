Astaldi: ritardi nella cessione del Terzo Ponte sul Bosforo, tonfo del titolo (-7%)

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Astaldi a Piazza Affari. L'azione del gruppo delle grandi costruzioni cede questa mattina il 7,35% passando di mano a 1,50 euro. A pesare è l'indiscrezione riportata da Il Messaggero, secondo cui ci sarebbero ritardi nella formalizzazione delle binding offer per cedere le quote della joint venture che ha in concessione il Terzo Ponte sul Bosforo e per questo motivo le principali banche creditrici avrebbero chiesto ulteriori garanzie ad Astaldi. Il ritardo sarebbe dovuto al peggioramento della crisi turca e alla continua svalutazione della lira turca.