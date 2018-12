Astaldi: presentata istanza per finanziamento da 75 mln di euro

Daniela La Cava 17 dicembre 2018 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha presentato istanza per essere autorizzata in via d’urgenza a contrarre un finanziamento pari a 75 milioni di euro, "funzionale a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale con finalità ponte fino alla scadenza del termine per il deposito della proposta concordataria definitiva". Il finanziamento, si legge in una nota del gruppo romano, verrà contratto alle condizioni economiche e secondo la struttura, i termini e le condizioni declinate nell’offerta vincolante ricevuta da società affiliata a Fortress Investment Group per conto di fondi gestiti dalla stessa in data 13 dicembre 2018.