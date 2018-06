Astaldi: possibile offerta sul Bosforo da consorzio turco-cinese (Il Messaggero)

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Astaldi potrebbe ricevere a breve una proposta per il Terzo Ponte sul Bosforo. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, un consorzio turco-cinese avrebbe già completato la due diligence e starebbe perfezionando una offerta vincolante per il 33% detenuto dalla società romana nella joint venture Ica Ictas-Astaldi, che nel 2012 si è aggiudicata il contratto di concessione. La quota di Astaldi ha un valore di 345 milioni. Qualche indicazione sulla trattativa in corso potrebbe arrivare oggi in occasione dell'assemblea di Astaldi, chiamata per il varo dell'aumento di capitale da 300 milioni. Intanto l'azione Astaldi segna a Piazza Affari un progresso dell'1,23% scambiando a 1,97 euro.