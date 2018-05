Astaldi perde il 2% in Borsa su rumors piano rafforzamento patrimoniale

Daniela La Cava 25 maggio 2018 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Giornata in rosso per Astaldi che perde oltre il 2% a Piazza Affari, con gli analisti che puntano il faro. Gli esperti di Equita Sim hanno confermato la raccomandazione reduce, ma hanno tagliato il target price del 9% a 2 euro dopo le indiscrezioni de "Il Messaggero" sul piano di rafforzamento patrimoniale. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, Astaldi "avrebbe richiesto un aggiustamento del piano con la previsione di una linea di credito aggiuntiva da 60 milioni di euro destinata a garantire la liquidità del gruppo a seguito di ritardi che dovrebbero incidere negativamente sulla gestione di tesoreria". Sempre secondo quanto anticipato da "Il Messaggero", sarebbero giunte tre offerte per il Ponte sul Bosforo, una delle quali da China Merchant Group sulla base di una valutazione di 300 milioni, superiore al BV dell'opera pari a circa 170 milioni."La news sulla liquidità sottolinea la necessità di giungere in tempi rapidi alla definizione del piano. L’offerta di Cmg sarebbe invece una notizia positiva anche se al momento non è ancora vincolante", commentano gli analisti della sim milanese.