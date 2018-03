Astaldi: nuovi ordini in Italia per 110 milioni, via libera Cipe per statale jonica

Valeria Panigada 1 marzo 2018 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha ricevuto l’aggiudicazione di due contratti di costruzione in Italia per complessivi 110 milioni di euro. Nel dettaglio, un contratto da 67 milioni di euro prevede i lavori di completamento delle gallerie Colombo, San Tommaso e Polcevera, nell’ambito del programma di potenziamento del Nodo ferroviario di Genova. L'altro contratto da 40 milioni di euro, di cui il 50% in quota Astaldi, riguarda invece la realizzazione in raggruppamento di imprese dei lavori di bonifica del Lotto 2 dell’ex raffineria Kuwait Petroleum Italia di Napoli.Non solo. Astaldi ha fatto sapere anche che il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha approvato il progetto definitivo della seconda tratta del terzo megalotto della strada statale jonica SS-106, sempre in Italia. L'approvazione pone le condizioni per lo sviluppo della progettazione dell’intero terzo megalotto e l’avvio delle attività per la realizzazione delle opere. I lavori saranno eseguiti in raggruppamento di imprese da Astaldi (mandataria) e Salini Impregilo. Ad oggi, il contratto risulta inserito già nel portafoglio ordini di Astaldi per un valore pari a circa 960 milioni di euro.