Astaldi: nessun assist da notizia contratto Usa da $108 milioni, titolo oltre -6%

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2018 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha reso noto di essersi aggiudicata un contratto del valore di 108 milioni di dollari per la costruzione di un tratto autostradale di 8 chilometri della Wekiva Parkway, in Florida.I lavori inizieranno nel primo trimestre del 2018 e avranno una durata di cinque anni.Il titolo non riceve tuttavia una spinta dalla notizia e, anzi, prosegue il suo trend ribassista, cedendo più del 6% a 2,812 euro.